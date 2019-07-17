Juventus, 19 yaşındaki oyuncunun uçağının Torino Havalimanı'na iniş görüntülerini paylaştı. Matthijs De Ligt, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

75 milyon euro!

Siyah Beyazlılar'ın Ajax'a De Ligt transferi için 75 milyon euro ödemesi bekleniyor. De Ligt geçtiğimiz sezon Ajax'ın müthiş Şampiyonlar Ligi macerasında kendini dünyaya göstermiş ve Barcelona, PSG gibi kulüplerin de radarına girmişti.

Sözleşmede dikkat çeken madde: 150 milyon euro!

Hollanda ve Portekiz'in karşı karşıya geldiği Uluslar Kupası maçında da Cristiano Ronaldo, genç oyuncuya "Gel bizimle oyna!' demişti. Başarılı oyuncu Juve'yle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Kontrata ayrıca 150 milyon euroya serbest kalır maddesi konacak ve bu madde 2021 Haziran ayına kadar geçerli olmayacak!

De Ligt Ajax ile çıktığı 77 maçta 8 gol, Hollanda Milli Takımı'yla çıktığı 17 maçta da 2 gol atmıştı.







