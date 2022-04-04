İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibine ilk transfer olduğu dönemler hakkında konuşan Matthijs de Ligt, başlarda zorlandığını ve Ronaldo'ya fazla saygılı davrandığını belirterek, "Başlangıçta zordu çünkü ben çok saygılı birisiydim. Belki de Cristiano Ronaldo ve Buffon'a karşı çok saygılıydım. Hepimizin bu takımın bir parçası olduğunu anlamalısınız. Ondan sonra takım arkadaşı ve hatta iyi bir arkadaş olursunuz" dedi.

"Burada tüm maçlar zor"

İtalya'daki maçların zorluğuna şaşırdığını da belirten Hollandalı futbolcu, "Burada tüm maçlar zor. Ajax'ta on beşinci sıradaki takımı 2-0'dan az bir skorla yendiğimizde taraftarlar hayal kırıklığına uğrardı. Buradaki ilk yılımda, lig sonuncusunu 1-0 yendiğimizde mutlu olduklarına şaşırdım. Evet dedim, kazandık ama daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Ama hayır, mutluydular çünkü alt sıralardaki takımların seviyesi daha yüksek." sözlerini dile getirdi.

2019 yılında yaklaşık 85 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Ajax'tan Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt, bu sezon 35 maçta forma giyerken 2 kez de gol atmayı başardı.







