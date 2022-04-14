Juventus, yıldız savunmacısı Matthijs de Ligt ile yollarını ayırabilir. Hollandalı oyuncunun Haziran 2024'te bitecek sözleşmesine ilişkin uzatma görüşmelerinde olumlu sonuç çıkmazsa bu yaz yolların ayrılması gündemde...

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, De Ligt'in sözleşmesini önümüzdeki haftalarda mutlaka uzatma istiyor. Mali yıl tamamlanmadan herhangi bir anlaşma sağlanamazsa Hollandalı oyuncunun yüksek bir bonservis bedeliyle satılma ihtimali bulunuyor.

Matthijs de Ligt, 2019'da 85.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Juventus kadrosuna katılmıştı. Bu sezon İtalyan ekibiyle toplam 36 maça çıkan Hollandalı stoper, 3 gollük de skor katkısı sağladı.