Matthieu Margueritte Türkiye - Fransa maçını yorumladı

Deplasmandaki Türkiye maçı, Fransa için EURO 2020 eleme grubundaki en zorlu sınav olacak. Ancak bu mücadele öncesi Fransız takımının kendine olan güveni çok yüksek. Bolivya ile oynanan hazırlık maçında Deschamps’ın oyuncuları iyi işler yaptı. Üstelik yedek ağırlıklı bir kadro sahada olmasına rağmen... Ayağını burkan Mbappe dışında (O da oynayabilecek) kadrodaki tüm oyuncular fit durumda.

Griezmann çok formda

Antoine Griezmann, transfer haberlerinin kendisini etkilemediğini Bolivya’ya attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle gösterdi ve hücum hattının lideri olduğunu kanıtladı. Mbappe için ise asıl soru, 9 numarada mı yoksa kanatta mı oynayacağı. Kendisi merkez forvette görev almak istiyor. Ancak burada oynadığında, kapanan takımlar karşısında boşluk bulamıyor ve istediği performansı gösteremiyor. Eğer Türkiye, geride sağlam bir savunma hattıyla durursa, Mbappe büyük zorluklarla karşılaşabilir.

N’Dombele 11’de olabilir

Orta sahada Kante, Avrupa Ligi Finali’nde oynadığı için Bolivya karşısında forma giymedi. Ancak Lemar ile N’Dombele, Pogba’yla iyi bir uyum sağladı. N’Dombele, performansıyla milli takımda da 11’de oynayabileceğini gösterdi. Lemar’ı bu kadar etkili görmek de güzel bir sürpriz oldu. 2018 Dünya Kupası’ndan hemen önce takımdaki yerini kaybetmişti. Bunun nedeni, Atletico’daki vasat formuydu. Ancak bazı arkadaşlarının sakat olduğu dönemde bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Belki Türkiye önünde forma şansı bulamayabilir ancak Bolivya maçında hazır olduğunu gösterdi.

Lucas yok ama...

Tabii ki Bolivya güçsüz bir takım. Fransa savunmasının, Türkiye’nin baskılı oynadığı anlarda nasıl bir performans göstereceğini merak ediyorum. Genelde boşluklar verebiliyorlar. Bir de Umtiti’nin durumu var. Barcelona’da, ilk kez Fransa Milli Takımı’na çağırılan Lenglet’nin arkasında kaldı. Deschamps, Umtiti’yi takıma aldı ancak kötü bir sezon geçirdi ve diz sakatlığı yaşadı. Dünya Kupası’nda sürekli oynayan Lucas Hernandez sakatlığı nedeniyle kadroda yok ama onun yerine oynayan Lucas Digne de formda.



