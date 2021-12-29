27 yaşındaki futbolcu sezon sonu sona erecek sözleşmesini uzatmayacağını ve Borussia Mönchengladbach’tan ayrılacağını, hayatında yeni bir dönem açmaya karar verdiğini söyledi.

Alman milli takımında da forma giyen tecrübeli defans oyuncusu için Inter devreye girdi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Milano kulübü Hakan Çalhanoğlu ile aynı menajere sahip olan Ginter’i kadrosuna katmak istiyor.

Matthias Ginter ile farklı ülkelerden üç kulübün ilgilendiği de ifade ediliyor.



