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Matthias Ginter Mönchengladbach'tan ayrılacağını açıkladı

Almanya Milli Takımı'nın defans oyuncusu Matthias Ginter, instagram hesabından yaptığı açıklamada, Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesini bu yıldan sonra yenilemeyeceğini açıkladı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 13:12 Son Güncelleme:
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Matthias Ginter Mönchengladbach'tan ayrılacağını açıkladı

27 yaşındaki futbolcu sezon sonu sona erecek sözleşmesini uzatmayacağını ve Borussia Mönchengladbach’tan ayrılacağını, hayatında yeni bir dönem açmaya karar verdiğini söyledi.

Alman milli takımında da forma giyen tecrübeli defans oyuncusu için Inter devreye girdi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Milano kulübü Hakan Çalhanoğlu ile aynı menajere sahip olan Ginter’i kadrosuna katmak istiyor.

Matthias Ginter ile farklı ülkelerden üç kulübün ilgilendiği de ifade ediliyor.

https://www.instagram.com/p/CYCfoOyo2J0/


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