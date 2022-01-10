Matteo Guendouzi: Cengiz Ünder muazzam bir oyuncu

Roma'dan kiralandığı Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'daki performansıyla büyük takdir toplayan millî oyuncumuz Cengiz Ünder, son lig maçında Bordeaux'ya karşı attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. Karşılaşma sonrası Matteo Guendouzi de Cengiz için övgü dolu ifadeler kullandı.

Telefoot'a konuşan Guendouzi, "Cengiz Ünder, muazzam bir oyuncu. Bize çok yardımcı oluyor. Pas kalitesiyle, vuruş kalitesiyle bize çok şey katıyor. O bizim için çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.