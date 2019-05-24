'Matildalar' final hedefliyor

Belek Turizm Merkezi’nde kamp çalışmalarını 23 kişilik oyuncu kadrosuyla sürdüren Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na günde yaptığı çift antrenmanla hazırlanıyor.

Teknik direktör Ante Milicic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası öncesinde, teknik kadrosunda yer aldığı Avustralya Erkek Milli Futbol Takımı ile Antalya’da kamp yaptıklarını aktardı.

Milicic, şubat ayında Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirildiğini dile getirerek, Dünya Kupası hazırlık kampı için de tesislerin iyi durumda olması nedeniyle Antalya’da geldiklerini söyledi.

- "Bu sefer şansımız var"

Kampta her şeyin yolunda gittiğini vurgulayan Milicic, "Geçen ay Hollanda ve Amerika ile hazırlık maçları yaptık. Şampiyonaya yeteri kadar hazırız. Bundan sonraki süreçte daha iyi olacağız. Daha önceki dünya kupalarında çeyrek finalden öteye geçemedik ama bu sefer şansımız var." diye konuştu.

Avustralyalı teknik adam, Dünya Kupası’nda İtalya, Brezilya ve Jamaika ile aynı grupta olduklarını anımsatarak, her üç takımında farklı karakterlere sahip olduğunu belirtti.

Milicic, ilk maçlarını İtalya ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Şu anda İtalya maçını düşünüyoruz. Avustralya Milli Takımı güçlü ve iyi bir takım. Gruptan çıkmak için de büyük şansımız var." ifadelerini kullandı.

Avustralya, çalışmaların ardından 7 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmak üzere Fransa’ya gidecek.