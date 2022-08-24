İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen ve gösterdiği performanslar ile dikkatleri çeken Matias Vargas'ın Shanghai Port'a transfer olduğunu duyurdu.

Espanyol'dan yapılan açıklamada kulüplerin transfer için anlaşmaya vardığı belirtilirken, Vargas'a emekleri için teşekkür edildi.

Transfer iddiaları

Vargas'ın ismi transfer döneminin açılmasıyla Galatasaray , Trabzonspor Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere birçok takımla anılmıştı.

Adana Demirspor performansı

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da etkili performanslara imza atan 25 yaşındaki futbolcu 38 maçta 5 gol ve 13 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



