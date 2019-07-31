Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'ın Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'da forma giyen Arjantinli ön libero Matias Kranevitter ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili olarak 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Hernan Berman'dan açıklama geldi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Berman, "Galatasaray'ın Matias ile ilgilendiğine dair hiçbir bilgim yok." ifadelerini kullandı. Zenit ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Kranevitter, bugüne dek Arjantin Milli Takımı ile 9 maçta forma giymişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler