Mathieu Valbuena ülkesine dönecek

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fransız futbolcu Valbuena'nın ülkesine dönmek istediği öğrenildi.

18 Ocak 2019, Cuma 05:55
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Mathieu Valbuena ülkesine dönecek

Fenerbahçe’nin geldiği günden beri tartışılan oyuncusu olan Mathieu Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ali Koç’un ‘yeni kontrat’ imzalanacak isimler arasında yer vermediği tecrübeli oyuncunun Sarı-Lacivertliler’den ayrıldıktan sonra ülkesine dönmek istediği öğrenildi.

Valbuena’ya Arap kulüplerinden teklifler gelmesine rağmen tecrübeli futbolcunun Fransa’da 1 ya da 2 sezon daha oynadıktan sonra futbolu bırakmayı planladığı kaydedildi.

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