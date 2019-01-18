Mathieu Valbuena ülkesine dönecek

Fenerbahçe’nin geldiği günden beri tartışılan oyuncusu olan Mathieu Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ali Koç’un ‘yeni kontrat’ imzalanacak isimler arasında yer vermediği tecrübeli oyuncunun Sarı-Lacivertliler’den ayrıldıktan sonra ülkesine dönmek istediği öğrenildi.

Valbuena’ya Arap kulüplerinden teklifler gelmesine rağmen tecrübeli futbolcunun Fransa’da 1 ya da 2 sezon daha oynadıktan sonra futbolu bırakmayı planladığı kaydedildi.

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