Mathieu Valbuena sonunu getiremedi

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Kadıköy’deki Galatasaray derbisine çok istekli başladı. Yıldız futbolcu, özellikle oyunun ilk bölümünde Sarı-Kırmızılılar’ın savunmacılarına zor anlar yaşattı. Sık sık Galatasaraylı futbolcuların sert müdahalelerine maruz kalan Valbuena, buna rağmen hücum hattında takımını sırtlamaya çalıştı. Hırslı görüntüsüyle dikkat çekse de takımına gol ya da skor katkısı yapamayan Valbuena, 81. dakikada yerini ismail Köybaşı’na bıraktı.

Alper Potuk yıkıldı!

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli ismi Alper Potuk, dün akşamki Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başladı. Oyuna 90. dakikada Victor Moses’in yerine dahil olan Alper, 90+3’üncü dakikada eline geçen fırsattan yararlanamadı. Galatasaray ceza sahası önünde sağ kanatta topu kapan Roberto Soldado’nun içeri çevirdiği topa ön direkte boş kalan Alper, gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamayarak pozisyondan yararlanamadı.

Sürpriz tercih Harun Tekin

Dün akşamki derbide Fenerbahçe’nin kalesini, takımın tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel’in koruması bekleniyordu. Ancak teknik direktör Ersun Yanal bu konuda farklı düşünerek Galatasaray karşısında Harun Tekin’i sahaya sürdü. 66. dakikada Henry Onyekuru’nun attığı gol dışında ortaya koyduğu performansla rakiplerine ikinci sayı için geçit vermeyen Harun, geçer not aldı.

Serdar Aziz ilk kez...

Derbiye ilk 11’de başlayan Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez forma giydi. Karşılaşmanın tamamında görev alan 28 yaşındaki savunmacı, sergilediği performans ile vasatın üstüne çıkmayı başardı. Sahada kaldığı 90 dakika içerisinde 3 kez top kapan, 8 kez de uzaklaştırma yapan Serdar, attığı 27 pasın ise 23’ünde isabet buldu.