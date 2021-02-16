Mathieu Valbuena, 28 Eylül 1984 yılında Fransa Bruges'de dünyaya geldi. Fransız milli takımı ve Fenerbahçe 'de forma giyen sağ ayaklı bir orta saha futbolcusudur. Mathieu Valbuena, Bordeaux'nun alt yapısında oynadı. Boyu küçük olduğu için kulübünden ayrılmak zorunda kaldı ve daha sonra 19 yaşında Lagon (5. lig) kulübüne gitti. Bir yıl sonra ise, Libourne-Saint-Seurin (3. lig) takımına katılarak 2005 - 2006 maç sezonunda, 29 maçta 19 gol atarak üçüncü ligin en iyi oyuncusu unvanı aldı.

Mathieu Valbuena kimdir, kaç yaşında?

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 6 yaşında ES Blanquefort takımında futbol hayatına başlayan ünlü futbolcu, 3 yıl bu takımda top koşturduktan sonra 1993 yılında Bordeaux takımına geçerek 2003 yılına kadar burada Bordeaux gençlik takımlarında futbol oynadı.

Mathieu Valbuena, Marsilya'ya 1 Temmuz 2006 tarihinde 800 Bin € bonservis bedeli ile transfer oldu. Marsilya formasını profesyonel olarak giydiği ilk maç, 15 Temmuz 2006'da İntertoto Kupası'nda Dnipro Dnipropetrovsk takımı oldu. Çok önemli takımlarda rol alarak kariyerinde sağlam ve emin adımlarla yürüyen Mathieu Valbuena, büyük takımların kısa süre içinde gözdesi olmayı başardı.

Süper Lig'de ilk 12 hafta kadroya alınmadı. 13. hafta, LOSC Lille ile oynanan maçta kadroya alındı fakat yedeklerde bekledi. Bir hafta sonra ise, Valenciennes FC maçında 6 dakika süre yer aldı. Bu sayede Marsilya, forması ile ilk maçına çıkma fırsatı buldu. Aralıklarda genelde de maç sonlarında süre alma şansı buldu.

OGC Nizza maçında, 16. dakikada Renato Civelli'ye attığı gol pası ile skora katkısını 29. haftada yapma fırsatı buldu. Bu maçta 87 dakika yer alarak maçlarda kalıcı olmaya başladı. Süper Ligde ilk golünü 37. hafta sonunda oynanan Saint-Étienne maçının 86. dakikasında almayı başardı. Takımı bu maçı, Mathieu Valbuena sayesinde 1-2 kazandı. Bu sayede takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya takımı, A grubuna düştü. Liverpool, Porto, Beşiktaş ve Grupta ile eşleşti. İlk maçta Beşiktaş'ı Fransa'da 2-0 mağlup ettiler. İkinci maçta ise, İngiltere'de deplasmana giderek Liverpool'u 0-1 mağlup etmeyi başardılar. Bu maçta 77. dakikada Valbuena'dan geldi. Bu maçta Portekiz deplasmanından bir puan aldılar ama geri kalan maçlarda yenilince grupta üçüncü oldular. Bu nedenle de UEFA Avrupa Ligi'ne düştüler. Fransız futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'da top peşinde koştu. Burada önemli başarı kazanan tecrübeli futbolcu daha sonra Yunan takım olan Olympiakos tarafından transfer edildi.

Mathieu Valbuena 2021'de hangi takımda oynuyor?

Mathieu Valbuena, 2017-2018 yılında sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. İki sezon boyunca Fenerbahçe forması giyen Valbuena, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte takım ile yollarını ayırdı. İki sezon boyunca Fenerbahçe'de toplam 71 maça çıkan Valbuena, takımına, 12 gol, 24 asistlik katkı sağladı. Daha sonra, Olympiakos, Valbuena transfer olduğunu duyurdu. Yunanistan Liginden olan Olympiakos, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena’yı takımına transfer ettiğini duyurdu. Fransız futbolcunun kırmızı beyaz formaları ile sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşıldı.

Mathieu Valbuena'nın maaşı ne kadar?

Mathieu Valbuena, sözleşmede bulunan özel madde sayesinde Fenerbahçe'de bir yıl daha kalmak şartı ile 2.8 Milyon Euro maaş alma hakkına sahipti. Ama Fransız topçu, yönetimin talebi üzerine bu maddeyi kaldırmayı kabul ederek sarı lacivertlileri rahatlattı. Daha sonra Fenerbahçe'den ayrılan Fransız futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos’a imza attı. Tecrübeli futbolcu, kırmızı beyazlılarla yıllık 1.8 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenildi.

UEFA'da Mathieu Valbuena

Portekiz deplasmanından sonra UEFA Avrupa ligine gerileyen Mathieu Valbuena, UEFA'nın son 32 turunda Rus temsilcisi Spartak Moskova ile eşleşti. Bunun sonucunda da Fransa'ya 3-0 galip geldiler. Aynı zamanda Zenit ile eşleşerek Rusya'da 2-0 yenilseler bile ilk maçta attıkları 3 gol sayesinde turu geçmeyi başardılar. Daha sonra, çıktıkları ilk maçı, Fransa'da 3-1 kazandılar. İkinci maç olan Sankt-Petersburg Arena'da 2-0 mağlup olduktan sonra deplasman golü sonrasında Zenit'e elendiler. Valbuena, 2007, 2008 sezonunda toplam 2800 dakika süre ile maçta kalarak önemli bir süreye imza atıyor. 42 maça çıkarak 5 gol ve 1 asist ile oyunda başarı sağladı.