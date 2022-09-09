Galatasaray , Aalborg takımında forma giyen 21 yaşındaki 1.90'lık stoper Mathias Ross'u kadrosuna kattı. Ross için Danimarka ekibine 4 eşit taksitte, 2 sezonda toplam 1 milyon 750 bin Euro bonservis ödeyecek olan Aslan, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Düzenlenen imza töreninde konuşan genç oyuncu, Galatasaray'ın Avrupa’nın büyük kulüplerinden biri olduğuna vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

''“Çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Şu an gurur duyuyorum. Galatasaray Avrupa’nın büyük kulüplerinden biri. Galatasaray’a dair birçok bilgiye sahibim.”

'Taraftarımızla buluşacağım günü bekliyorum'

Nelsson’a karşı Danimarka’da birçok maça çıktım. Kişisel olarak onu tanımıyorum ama bir an önce tanışmak istiyorum. Taraftarımızla buluşacağım günü bekliyorum. Onların güçlü desteğiyle oynamak için sabırsızlanıyorum.''