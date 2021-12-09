Mateusz Ponitka: Fenerbahçe çok kaliteli bir takım

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Rus ekibi Zenit St Petersburg, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zenit St Petersburg'un önemli isimlerinden Mateusz Ponitka, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Fenerbahçe'nin EuroLeague ve NBA deneyimi olan oyuncularıyla yüksek kadro kalitesine sahip olduğunu belirten Ponitka, "Bu EuroLeague ve şu anda Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynuyoruz. Fenerbahçe, çok kaliteli bir takım. EuroLeague ve NBA deneyimi olan çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için gerçekten zor bir maç olacak. Her maç yeni bir meydan okumadır. Hazır olacağımıza inanıyorum. Savaşabiliriz ve kazanmaya çalışacağız. Koç Xavi buraya geldiğinden beri en büyük silahımız takımımız" ifadelerini kullandı.