Matcha çayı, öğütülmüş ve toz haline getirilmiş olan çay çeşididir. Japonların değişik teknikleriyle harmanlanarak ortaya çıkarılan, özel üretim bitki çayıdır. Matcha çayı içeriğinde yer alan ve doğadan gelen lezzetli özlerin oldukça faydalı olduğunu söylemek mümkündür. Çay, Uzakdoğu topraklarında yetişmektedir. Bir yeşil çay çeşidi olmasına karşın yeşil çaydan farklı özellikleri bulunur. Yeşil çay içilirken yapraklar, tüketim esnasında kullanılmaz.

Matcha çayı ise tam tersi şekilde yapraklar ile beraber içilir. Matcha çayı özellikleri arasında bulunan bu özellik sayesinde; vücuda direkt biçimde etki eder. Toplandığı esnada yaklaşık şekilde iki hafta gölgede bekletilen bu bitkinin, klorofil bakımından oldukça zengin hale geldiği söylenebilir. Yaprakları klorofil ile daha yeşil ve daha parlak olmakta. Bu ise bitkinin antioksidan özelliğini arttırır.

Matcha çayı hakkında

Genel olarak Gyokuro cinsi, çay ağacından sağlanır. Matcha kelimesinin manası ''ufalanmış çay'' şeklindedir. Özel işlemden geçirilen, kurutulan ve toz şeklinde üretilen çayın yaprakları, bu işlemin sonrasında sade yeşil çaydan daha etkili ve faydalı olmaktadır. Japon kültüründe mühim bir yere sahip olan çayın çokça kullanıldığını belirtmek mümkündür Şifalı özellikleri olduğu kadar kültürel değerleriyle dikkat çekmektedir.

Matcha nasıl kullanılır?

İçeriğinin yararı şeklinde yeşil çaydan çok daha fazla etkisi olunduğu bilinen Matcha çayı, yeşil toz halindeki bitki çayıdır. Renginin yeşil olmasından ötürü yeşil çaya benzetilir. Antioksidan seviyesi yeşil çaya nazaran çok fazladır. Bu oranın çok olma nedeni de demlenmeden tüketilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Yeşil çay kurutulduktan sonra demlenerek tüketildiği zaman yapraklar etkisini yitirmektedir. Matcha çayı, toz halinde içilir. Matcha yapraklarında bulunan özlerin yararlı bileşenlerin etkisini yitirmeyerek bu hale geldiği söylenebilir. Sıcak su içerisinde bir çay kaşığı Matcha tozu eklenerek tüketilmelidir. Bekletilmeden içilmesi tavsiye edilir.

Matcha çayının yararları ve olası yan etkileri neler?

Matcha çayı, içerisinde bolca bulunan klorofil sayesinde yeşil renktedir. A, B, C ve E vitamini bakımından çok zengin içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Matcha çayı faydaları şunlardır;

- Metabolizmayı hızlandırıp bilhassa göbek kısmının incelmesine destek olur,

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak hastalıklara karşı önleyici etki sağlar,

- Kas gücü arttırılarak dayanıklılığı sağlar,

- Çay sayesinde enfeksiyon oluşumu önlenir,

- Vücudun enerjisini çoğaltarak, kan şekerinin ve kolesterol düzenlenmesine yardımcı olur,

- Yüksek antioksidan içermesinden ötürü detoks etkisini sağlar,

- Depresyon gibi psikolojik problemlerin önüne geçip sakinleştirici etki gösterir,

- Kabızlığı giderir,

- Sindirim sisteminin güçlenmesine sebep olur,

- Hücrelerin yenilenmesinde rol oynar ve kanseri önler,

Matcha çayının yan etkileri aşırı biçimde tüketilmediği zaman görülmez. Ancak belli hastalığı olanlar ve sürekli biçimde ilaç kullanan bireylerin doktor kontrolünde tüketmeleri tavsiye edilir. Bunun dışında hamilelerin ve emzirme döneminde olan kadınların Matcha çayı tüketmeleri önerilmez. Matcha çayını tüketmek isteyen hanımların doktorlara başvurmaları oldukça önemlidir.

Matcha çayının zayıflatması

Matca çayı, bireylerin metabolizmasını hızlandırıp, zayıflamalarında destek olur. Ancak her bitkisel üründe olduğu üzere yeşil bitki çaylarında bireylerin diyetlerini spor ile beraber yürütmeleri oldukça önem taşır. En etkili bitki çayı olsa dahi, sağlıklı beslenme olmadığı zaman istenen etki görülmeyecektir. Matcha çayı içindekiler sayesinde kişinin zayıflamasına destek olacaktır.

Zayıflamak adına tercih edilecek olan Matcha çayı ise düzenli spor yapımı ve sağlıklı beslenme ile fit bir görünüm kazandırması mümkün olacaktır. Bu çayın aç karna tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak detaylı bilgi için, kişinin uzman kişilerden bilgi alması, kişinin sağlığı açısından çok daha faydalı olacaktır.