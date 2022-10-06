Galatasaray ’da Juan Mata rüzgarı esiyor. 34 yaşındaki İspanyol futbolcu çok kısa süre içinde pozitif kişiliği ve mütevazı tavırlarıyla Florya’da herkesin hem takdirini hem de saygısını kazandı.

VAZGEÇİLMEZ OLACAK

Milliyet'in haberine göre; Fiziksel açıdan eksikleri bulunan, İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve son Adana Demirspor deplasmanında 57. dakikada oyuna giren Juan Mata’nın kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Mata saha içinde yeteneklerini henüz gösteremeden Florya’da herkesin alkışını toplamayı başardı.









GENÇ OYUNCULARLA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Kariyerinde çok önemli başarılar bulunan, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan deneyimli futbolcunun takım arkadaşlarına olduğu kadar tesis çalışanlarına da çok sıcak yaklaştığı ve bu yönüyle örnek gösterildiği belirtildi. Diğer taraftan Juan Mata’nın tesislerde genç oyuncularla da yakından ilgilendiği bildirildi. İspanyol futbolcunun bu davranışları sonrası Florya’daki herkes “müthiş bir karakter” yorumunu yapmaya başladı.



