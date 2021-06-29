Masterler Türkiye şampiyonasından 5 dalda 5 madalya

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Atletizm Antrenörü Ercan Temel, Masterler Türkiye Şampiyonası'ndan 4 altın 1 gümüş madalya ile kente döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonası 26-27 Haziran tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Seha Aksoy Pistinde gerçekleşen yarışlara ülke genelinden 239 kadın ve erkek veteran atlet katıldı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Atletizm Antrenörleri Ercan Temel, 45 yaş masterler kategorisinde 5 dalda başarı göstererek, Ağırlık Atma, Gülle Atma, Disk atma ve Çekiç atmada birinci, Cirit atmada ise 2’nci olarak derece elde etti.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu kazandığı başarılarla gurur kaynağı olan Antrenör ve sporcu Ercan Temeli tebrik ederek, “Sporcumuz ve Atletizm Antrenörümüz Ercan Temel İzmir'de yapılan masterlar Türkiye şampiyonasında 4 altın 1 gümüş madalya kazandı. Kendisi ilimizin adını atletizm dalında duyurmaya devam ediyor. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI