Masterchef 51. bölümü cevabı merakla beklenen bir çok sorunun yanıtını bulmasını sağladı. Masterchef eleme adayları kim oldu şeklinde aramalar yapılmasına neden olan yarışmanın dün geceki bölümünde eleme adayları netleşmiş oldu. Haftanın ilk eleme adaylarının belli olmasının ardından 51. bölüme fokuslanan yarışmanın sıkı izleyicileri, heyecan dolu bir bekleyiş sonrası istedikleri yanıtı aldı. Sadece yemek yemeyi sevenlerin değil, mutfakta zaman geçirip yeni tatlar arayan izleyicilerin yanı sıra mücadeleyi de seven tv izleyicilerinin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Masterchef'in dün gece yayınlanan 51. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonrası son eleme adayları da belli oldu. Peki Masterchef 51. bölümde eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? Haberimizin devamında sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.

MASTERCHEF 51. BÖLÜM İZLE

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 51. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve zorlu mücadeleyi bu kez Mavi Takım kazandı.

MASTERFCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için performanslarını sergilediler. Rıfat, Güzide, Batuhan ve Suna'nın mücadele ettiği yarışmada finale Rıfat ve Güzide kaldı ve bu iki isimden bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Rıfat oldu.

MASTERCHEF'TE ELEM ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları dün Mavi Takımdan Kıvanç ve Yasin olmuştu. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olan Rıfat ilk eleme adayı olarak Batuhan'ı gösterdi. Sevilen yarışmada bu akşamın 2., haftanın ise 4. eleme adayı ise Suna oldu...

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi ise 52. yeni bölümde yaşanacak...



