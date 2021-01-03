Serhat Doğramacı, MasterChef yarışmasıyla adını duyurdu ve son ikiye kalarak adından söz ettirdi. Başarılı aşçı, MasterChef'te çıkardığı tabaklarla jüriden de tam not alıyordu. MasterChef Türkiye'nin başarılı isimlerinden biri olan Serhat, sezon boyunca çıkardığı başarılı tabaklarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kalan Serhat Doğramacı'nın bu yılın şampiyonu olup olmayacağı merak ediliyor. Gastronomi yarışmalarında ödül ve kupa kazanan MasterChef Serhat yaklaşık 10 yıldır mesleğini yapıyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu'nda Aşçılık Programı'nda okurken katıldığı yarışmalardan pek çok madalya kazanan Serhat Doğramacı, MasterChef 2020 şampiyonluğu ile bu başarılarını taçlandırmayı hedefleyecek.









Masterchef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.