Masterchef 2020'de büyük final heyecanı bu gece yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşımızın da merakla takip ettiği yarışmanın finalinde Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı yarışıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te şampiyona 2018 yılında para ödülü verilmiş geçen yıl da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti. Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor. Masterchef 2020 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 6 aydır mücadele veren Barbaros ile Serhat arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyor.

Masterchef şampiyonu kim oldu? Barbaros mu, Serhat mı?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen büyük finalde Barbaros ve Serhat son yemeklerini yapacak, 2 yarışmacıdan biri 2020 yılının MasterChef şampiyonu olarak adını yarışma tarihine yazdıracak.

MasterChef şampiyonu para ödülü ne kadar?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye lüks bir otomobil verilecek. 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

Barbaros Yoloğlu kimdir?

Samsun’un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

Serhat Doğramacı kimdir?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

Masterchef şampiyonları kimler?

2018 MasterChef birincisi Uğur Kardaş

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.

Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

2019 MasterChef birincisi Cemre Uyanık

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.