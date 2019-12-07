Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Yoğun süren mücadelenin ardından her iki takım da yemeği başarılı bir şekilde hazırlarken; şeflerin dokunulmazlık oyununu kazanan takımı seçmesi bir hayli zor oldu. Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı kırmızı takımdan çıktı. İlk kez bir takımın tamamı elemeye kaldı. Masterchef eleme yemeği tadımında Mehmet şef çatalarını masaya fırlattı. Elemeye damga vuran gözyaşlarıyla Cemre Uyanık oldu.

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı. Bu hafta gerçekleştirilen üç dokunulmazlık oyununu da kazanan Mavi takım kendi takımlarından kimseyi eleme potasına göndermeme lüksünü yakaladı.

Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te üç dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın üç üyesi Yasin, Cemre ve Batuhan oldu.

Masterchef kim elendi?

Şefler Yasin, Batuhan ve Cemre'nin yemeklerini tattıktan sonra yarışmacıları bir araya toplamadan Cemre'yi direkt olarak gönderdi. Böylelikle eleme yarışmasının birincisi Cemre Uyanık oldu. Batuhan ve Yasin arasında yapılan elemede bu hafta yarışmaya veda eden Yasin oldu. Yasin'in elendiği duyan Batuhan gözyaşlarına hakim olamadı.

Masterchef 62. bölümde neler oldu?

Masterchef Türkiye yarışmasında birinci ve ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetmiş ve Yasin ile Cemre eleme potasına gitmişti. Son dokunulmazlık oyununda şefler japon mutfağı seçti. Bu kırmızı takıma atılan son gol oldu. Zira hem üç kişiydiler hem de 4 kişi yarışan mavi takımın kaptanı Alican bir suşi ustasıydı. Sonuç beklendiği gibi oldu, mavi takım rahat bir galibiyet elde etti. Böylece kırmızı takımın son üyesi Batuhan da eleme potasına düştü.

Kırmızılılar takımca çıktıkları elemede Kilis Pie yemeğini yaptılar. Yemeği şef Somer Sivrioğlu hazırladı. Yarışmacılara bu yemeği yapmaları için 1 saat süre verildi. Yemeği üç yarışmacı da verilen sürede tamamladı. Ancak 2 yarışmacının yemeği Somer Şef'in yemeğine görüntü olarak pek benzemiyordu.

Eleme yemeğinde Batuhan ve Yasin patates püresinde sıkıntı yaşadı. Tadım sırasında da şefler bu noktaya dikkat çekti. Cemre'nin yemeği ise bu noktada tam istenen gibiydi. Mehmet Yalçınkaya Cemre'nin yemeği tattıktan sonra çatalını masaya fırlattı.

Somer şef, Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı bu hareket sonrasında 'biz birbirimizin gözünün içine baktığında ne düşündüğünü anlarız' dedi. Hemen ardından da Cemre'ye kapıyı gösterdi. Cemre önce durumu anlayamadı. Somer şef bunun üzerine "lafı uzatmaya gerek yok. Yemeğin birincisi sensin. Çıkabilirsin' dedi.

Masterchef'te ilk kez bir yarışmacı rakipleri ile şeflerin önüne gelmeden birinci olmuş oldu. Cemre Uyanık şaşkınlık içinde salondan ayrılırken pek de mutlu değildi. Arkadaşlarına bakarak ağlamaya başlayan Cemre, Batuhan ve Yasin'i bırakıp stüdyoyu gözyaşları içinde terketti.

Cemre kulisteki arkadaşlarının yanına gittiğinde hıçkırarak ağladı. Gözyaşlarının sebebini ise "Ben gemiden kaçıyormuş gibi hissettim' diyerek özetledi. Bilindiği gibi kırmızı takımın kaptanı Cemre olmuştu. Cemre'nin takımı 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı ve ilk kez takımca elemeye kalmış oldular.