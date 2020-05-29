Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin birçoğu futbola geri dönme hazırlığı yaparken İtalya'da da tarih belli oldu. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, 20 Haziran'da Serie A'da sezonun devam etmesini onayladı. Öte yandan ligdeki erteleme maçlarının da 17 Haziran'da oynanması bekleniyor.

Serie A'da futbolun geri dönüşü kararlaştırılırken Brescia'nın patronu Massimo Cellino bu kararı 'çılgınca' olarak nitelendirdi.

Daha önce verdiği demeçlerde de corona virüs atmosferinde futbolun oynanmaması gerektiğini dile getiren Cellino, BBC'ye 'ye verdiği röportajda fikstür yoğunluğuna vurgu yaparak, "İki ay boyunca antrenman yapmadık. Haftada üç maç yapmaya başlamak çok tehlikeli. İtalya'da hava sıcaklığı Almanya'dan daha yüksek olacak. Sakatlıklardan ve hava sıcaklığından dolayı endişeliyim" ifadelerini kullandı.

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