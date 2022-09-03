İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve Roma'ya transfer olan eski futbolcusu Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız ile sözleşme uzatmadıkları için pişman olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bir karar verdiğinde pişman olmamalısın. Dybala için mutluyum, onun için iyi gidiyor." dedi.

Roma'ya övgüler

Roma'nın bu sezonki başarılı performansları hakkında ise Allegri, "Roma lig için sürpriz değil, mükemmel bir transfer dönemi geçirdiler. Bizim ise şu ana kadar kaybettiğimiz dört puan var ama önümüzde daha çok puan var" sözlerini dile getirdi.

12 kupa kazandı

Temmuz 2015'te 40 milyon Euro bonservisle Palermo'dan Juventus'a transfer olan Paulo Dybala, Torino ekibiyle çıktığı 291 maçta 115 gol attı, 48 asist yaptı. Siyah Beyazlı ekiple 5 Serie A, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan yıldız oyuncu, bu sezon ise 37 maçta 15 gol, 6 asistle skor katkısı verdi.



