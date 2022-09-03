Süper Lig ’in son şampiyonu Trabzonspor , UEFAAvrupa Ligi’ne yeni sezonda yenilenen kadrosuyla çıkmaya hazırlanıyor. 1 hafta içerisinde Jean-Philippe Gbamin, Umut Bozok, NaciÜnüvar, Emirhan Eraslan ve Maximiliano Gomez’i renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, son olarak Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kiraladı. Karadeniz ekibi, Georgias Masouras konusunda da bastırıyor. Trabzonspor, takımın Yunan oyuncuları Bakasetas ve Siopis’in de girişimlerde bulunduğu Masouras transferini bugün tamamlamayı isterken, oyuncunun bonservisi konusunda kulübü Olympiakos ile henüz anlaşamadı.

Oyuncu da gelmek istiyor

Yunan ekibinin bonservisi konusunda zorluk çıkardığı Masouras transferinin olmaması halinde, Trabzonspor masadan kalkacak. 28 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavili kulübe gelmeye bir hayli sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.







