1982 yılında kapısından girdiği Altay'da 14 yıl boyunca masörlük yapıp "Mamço" lakabıyla sembol olan Mahmut Çalış, seneler sonra Siyah-Beyazlı kulübe geri döndü. Bir dönem A Milli Takım ve Roberto Mancini döneminde Galatasaray 'da da çalışan Mahmut Çalış, Siyah-Beyazlı ekiple çıktığı Göztepe maçında galibiyet mutluluğu yaşayarak yıllarını adadığı kulübüne bir derbi zaferiyle dönmüş oldu.

"Altay benim için hayat" diyen Mahmut Çalış, "Yıllar sonra tesislere adım atmak, buranın havasını solumak dünyanın en güzel şeyi. Altay, Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında ve beni için her zaman ilk sırada. Hayata burada gözlerimi açtım, şampiyonluklar ve çok gözyaşı döktüğüm maçlar yaşadım. Altay büyük bir aile ve bu aileye yeniden dönme mutluluğunu kelimelerle anlatamam" yorumu yaptı.