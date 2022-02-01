Hakkında tecavüz ve saldırı suçlamaları bulunan Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Mason Greenwood'un tutukluluk süreci devam ediyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, hakkındaki suçlamalar nedeniyle gözaltında bulunan Mason Greenwood'un tutukluluk hali devam edecek. Polislere soruşturmanın devam etmesi ve futbolcunun sorgulanması için ek süre verildi. Greenwood'un Perşembe akşamına kadar polis gözetiminde tutulması ve sorgulanması bekleniyor.

Manchester Polisi'nden bir sözcü konu hakkında şu açıklamaları yaptı: "Şu anda davada herhangi bir gelişme yok. Memurların şüpheliyi sorgulamak için 96 saate kadar süreleri var. Bu Perşembe günü geç saatlere kadar sürer."

Sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Pazar günü tutuklanmıştı.

Oyuncunun kulübü Manchester United da suçlamaların ardından Greenwood'un sözleşmesini askıya almıştı.

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