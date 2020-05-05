Son dakika haberi... Kritik Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme planı hazırlandığını ve sınırlamaların bir kısmının azaltılarak da olsa süreceğini duyurdu. Cerrahi maske ve bez maskelerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz." dedi. Yeni alınan önlemlerle maske satışı tekrar başlayacak mı? Maskeler nerede satılacak, fiyatı kaç para olacak? İşte detaylar…

Maske satışı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile maske satışının tekrar serbest olacağını söyledi. Daha önce maske satışı yasaklanmış ve e-Devlet başvuruş sonrası maskelerin eczanelerden ücretsiz alınacağını açıklanmıştı.

Maskeler nerede satılacak, fiyatı kaç para olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske konusunda açıklaması şu şekilde; 'Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.' Diyerek maske satışının izni ile ilgili açıklamada bulundu.

Maske satışı yeniden başlayacak ve izin verilen yerlerde maske satışları olacak. Maskelerin satış fiyatlarında bir usulsüzlük , bir fırsatçılık olmaması için tavan fiyat belirlenecek ve maskeler bu şekilde satışa sunulacak.

Tavan fiyat henüz açıklanmadı. Cerrahi maske, tek kullanımlık maske, hijyenik maskeler ve diğer maskeler için fiyatlar belirlenecek.

Maskelerin satılacağı yerler henüz belli değil. Ancak eczanelerde maske satışı yapılması bekleniyor. Erdoğan, maskelere vatandaşların kolayca ulaşabileceği bazı yerlerde satışa çıkacağını söyledi.

Ücretsiz maske dağıtımı devam edecek. Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.