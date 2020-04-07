Maske nasıl takılır? İşte bütün yönleriyle maske takmanın incelikleri...

Maske nasıl takılır? Hangi maske daha koruyucu? İşte maske ile bilinmesi gereken her şey...

Prof. Uludüz'ün açıklamaları şöyle;

Ben nöroloji uzmanıyım ve biz daha önce SARS ve MERS pandemilerinden oldukça deneyimliyiz. O pandemilerde nörolojik tablolarla karşılaştık. 5 Mart'tan itibaren de Kovid-19 pandemisinde nörolojik tablolar ortaya çıkmaya başladı ve gittikçe sayıları artıyor. Birincisi bu. Özellikle maskenin kullanılmasına baştan beri savunan taraftayım. İkincisi de Sağlık İletişim Derneği yönetim Kurulu'ndayım. Bizim en önemli görevimiz doğru kişilerin doğru mesajları verebilmesi. Bunları verirken de konusunda yetkili ve bu konularda en son yapılmış klavuzları ve bütün yayınları ayrıntılı okuyarak netleştirerek vermeleri. Ben bunları yapana kadar 50'ye yakın makale okudum. Hiçbir şey için net bir şey söylemek doğru değil.

İki tip maskemiz var. Bunlara biz Amerika tarafından N95, Türkiye tarafında da FFP3 maskeleri diyoruz. Önlerinde havalandırma delikleri var oldukça sağlam bu maskeler. Sağlık Bakanlığı Allah'tan bu maskelerin çoğunu topladı. Çünkü N95 yada FFP3 dediğimiz maskelerin geçirgenlik oranları son derece sağlam. %95 koruyucular.

Bunlar sağlık personeli için gerekli malzemeler. Amerika şu anda bunları bulmakta çok zorlanıyor. Türkiye'de sağlık personelimiz bu maskelere sahip ve gerçekten Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz toplattığı için. Ve sağlık personeli için saklıyor.