Kısa süre önce Cihat Arslan ile yollarını ayıran 2. Lig ekibi Manisa FK teknik direktörlük için Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Recep Çetin ile görüşüyor. Tarafların görüşmeleri devam ettirdiği ve anlaşmanın kısa süre içinde onaylanması bekleniyor.

Manisa FK bu sezon TFF 1. Lig'i kıl payı kaçırarak Play-Off'larda mücadele etmişti. Manisa temsilcisi bu sezon yine şampiyonluğu kovalayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan 54 yaşındaki Recep Çetin ise son olarak Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Çetin ayrıca antrenörlük kariyerinde Beşiktaş U21, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Bucaspor ve Sivasspor'da görev almıştı. Çetin ayrıca bir dönem Karşıyaka'da sportif direktörlük görevini üstlenmişti.