Masa tenisinde Avrupa heyecanı

2019 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmaları 2 Ekim Salı günü yapılacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Takımı Hırvatistan ile İstanbul’da, A Milli Kadın Takımı da Estonya ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Erkek Takımı grubundaki üçüncü maçında, saat 19.30’da İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda Hırvatistan’ı konuk edecek.

İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Batuhan Ulucak ve Afşin Gül’den oluşan milli takım, deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2 kazanmıştı. A Milliler grubunda ikinci sırada bulunuyor.

A Milli Kadın Takımı ise deplasmanda Estonya ile saat 16.30’da karşılaşacak. Grubunda yenilgisiz lider durumda bulunan milliler, İstanbul’daki ilk müsabakada rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Milliler, Estonya karşısında Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Gülpembe Özkaya’dan oluşan kadro ile mücadele edecek.

AA