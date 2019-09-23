Masa tenisinde 4 Avrupa şampiyonluğu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası, dün oynanan takım müsabakalarıyla sona erdi.

Kadın ve Erkek Milli Takımımız, 3 altın ve 1 gümüş madalya aldı. Klas 5 takımımız (Ali Öztürk-Hamza Çalışkan, Ahmet Nihat Yıldırım) Fransa’yı 2-0, klas 4 takımımız (Abdullah Öztürk- Nesim Turan-Süleyman Vural) Polonya’yı 2-0, klas 9-10 takımımız da (Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas) Polonya’yı 2-0 yenip şampiyon oldu. Klas 3 takımımız (Hatice Duman, Nergiz Altıntaş, Sinem Çağlayan) ise Hırvatistan’a 2-0 yenildi ve gümüş madalya elde etti. Türkiye, bu sonucun ardından şampiyonayı ferdi ve takım kategorisinde 4 altın ve 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamladı.