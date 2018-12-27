Masa tenisi müsabakaları tamamlandı

Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Masa Tenisi müsabakaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapıldı.

27 Aralık 2018, Perşembe 13:05
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Masa tenisi müsabakaları tamamlandı

Karşılaşmalar sonunda Doğu Anadolu Bölgesinden 4 erkek ve 3 bayan takım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım Türkiye Şampiyonası finallerine gitme hakkını elde etti. 

Malatya’da gerçekleştirilen Gençler Bölge Masa Tenisi Şampiyonası’nda genel sıralama şöyle oluştu: 

Doğu Anadolu Bölgesi Sıralaması 

Erkekler 

1-Malatya Büyükşehir Belediyespor (A), 2-Bitlis Gençlikspor, 3-Özvan Gençlikspor, 4-Erzincan Gençlikspor, 5-Malatya Büyükşehir Belediyespor (B), 6-Yeşilyurt Belediyespor (B), 7-Yeşilyurt Belediyespor (A), 8-Binöl 12 Engelliler Spor Kulübü 

Kadınlar 

1-Malatya Büyükşehir Belediyespor, 2-Elazığ Gençlikspor 

3-Elazığ Belediyespor (A), 4-Elazığ Belediyspor (B), 5-Özvan Gençlikspor 

6-Bitlis Tatvan Krater Gençlik Spor Kulübü, 7-Bingöl Havuzbaşı Spor Kulübü 

8-Yeşilyurt Belediyespor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sıralaması 

Erkekler 

1-1955 Batman Belediyespor (A), 2-1956 Batman Belediyespor (B), 3-Kilis Kaşif Gençlik Spor, 4-Kilis Gelişim Gençlik Spor, 

Kadınlar 

1-1955 Batman Belediyespor (A), 2-1956 Batman Belediyespor (B), 3-Gaziantep Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4-Kilis Gelişim Gençlik Spor. 

İHA

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