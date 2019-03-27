Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası 23 - 26 Mart 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de yapıldı.

Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Masa Tenisi Takımı; takımlar, çiftler ve tekler de birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonaya Kayseri damgasını vurarak birinciliklerle dönen Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Masa Tenisi takımını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA