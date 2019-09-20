Masa tenisçilerden Avrupa’da 7 madalya

İsveç’te devam eden Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası ferdi müsabakalarda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada erkekler klas 4 kategorisinde iki Türk sporcu finalde karşılaştı. Abdullah Öztürk, finalde Nesim Turan’ı 3-2’lik skorla geçerek Türkiye’ye altın madalya getiren tek isim oldu.

Şampiyonada Nesim Turan, Merve Cansu Demir ve Kübra Korkut gümüş madalya, Ali Öztürk, Ümran Ertiş ve Neslihan Kavas ise bronz madalya elde etti. Şampiyonada ferdi müsabakalar yarın sona erecek. Organizasyon takım müsabakalarıyla devam edecek.