Ballon d’Or ödül töreninde yaşanan skandal soru, gündeme damgasını vurdu. Sunucu Dj Martin Solveig, ilk kez kadınlara verilen ödülü kazanan Ada Hegerberg’e, “Twerk (Karşı cinsi tahrik edici bir dans türü) yapar mısın?” diye sordu.

Bu beklenmedik soru karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Hegerberg, tepkili bir şekilde, “Hayır” cevabını verdi. Birçok kesimin de büyük tepkisini çeken 42 yaşındaki Fransız DJ, daha sonra hatasından geri döndü ve Twitter üzerinden bir özür mesajı paylaştı.

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