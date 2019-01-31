Martin Skrtel'in cezası 2'ye düşürüldü

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Martin Skrtel'in 3 maçlık men cezasını 2'ye düşürdüğünü açıkladı.

31 Ocak 2019, Perşembe 16:53
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Martin Skrtel'in cezası 2'ye düşürüldü

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Skrtel'in 3 maçlık men cezasını 2'ye düşürdüğünü açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve futbolcusu Martin Skrtel ile ilgili PFDK'nın 29.01.2019 tarihli E. 2018-2019/575 K.2018-2019/683 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Martin Skrtel'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasının, FDT'nin 13.maddesinin tatbik edilmesi neticesinde; takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezasına indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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