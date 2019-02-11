Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'i geride kalan ara transfer döneminde Barcelona ve Juventus transfer etmek istedi. Ayrıca Monaco da resmi teklif verdi.

Oyuncunun bağlı bulunduğu Stars&Friends menajerlik şirketinin ortaklarından Mithat Halis, bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

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BARCELONA ÇOK İSTEDİ; AMA SKRTEL GİTMEK İSTEMEDİ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Halis, "Martin Skrtel'i Juventus, Fenerbahçe'ye gelmeden önce istemişti. Bonucci'yi Milan'a satmıştı, Skrtel de Liverpool'dan ayrılmaya karar vermişti, sıcak havalı memleketlerde oynamak istiyordu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üçü aynı anda istiyordu. Ocak ayındaki transferde son gün Juventus istedi. Bu doğru. Ayrıca Barcelona da çok istedi. Fakat alternatif stoper olarak düşünüyorlardı. Monaco da istedi. Fakat Fenerbahçe vermek istemedi. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay var. Suudi Arabistan takımları iyi para da teklif ettiler Fenerbahçe'ye... Araplar direkt kulüple ilişkiye geçtiler. Hepsinden resmî teklif geldi; fakat Fenerbahçe ara dönemde oyuncusunu bırakmak istemedi. O dönemde Serdar Aziz'in transferi netleşmemişti. Sadece Sadık vardı" dedi.

JUVENTUS'LA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Mithat Halis, "Skrtel, Barcelona'ya üçüncü dördüncü stoper olarak gitmek istemedi. Oynayacağı yerde olmak istiyor. Ayrıca burada rahatı da yerinde. Neden oraya gidip, üçüncü stoper olsun; fakat gitse Lennget'i keserdi. Kulüp de göndermek istemedi. Barcelona milli maçta Slovakya - Ukrayna maçında izledi. Milan Skriniar'a da baktılar. O maçta Skertel'in iyi bir şef olduğunu anladılar. O yüzden istediler. Zaten Skrtel değişikliği de sevmiyor. Ortağım Carol Sonto, Kucka için İtalya'dayken, Juventus'la Skrihiar için de görüştü. Chellini artık yaşlanıyor. Bu görüşme sırasında 'Skertel'i de alalım. İkisi de gelsin' demişler. Her zaman Skertel gibi sağlam adamlar ararlar" diye konuştu.

NASIL 3 MAÇ CEZA VERİLİR

Skrtel'in özür dilemesine rağmen, Ümraniyespor maçında dirsek attığı gerekçesiyle üç maçla cezalandırılmasını eleştiren Halis, "Nasıl oluyorsa 1 maç yerine 3 maç ceza verdiler; özür dilemesine rağmen. Sanırım özür dilemek de suç. Bir dahaki sefere 'ağzını burnunu kıracağım!' mı desin. 3 maç ceza verilir mi? Çocuk hakikaten vurdum mu diye monitöre de baktı. Öyle kasti olarak vuran bir çocuk da değil" dedi.