Martin Skrtel'e iki maç ceza gelebilir

Skrtel, Ümraniye maçında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Slovak savunmacıya 2 maç ceza gelebilir.

26 Ocak 2019, Cumartesi 06:55
- A +
Martin Skrtel'e iki maç ceza gelebilir

Skrtel, Ümraniye maçında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Slovak savunmacıya 2 maç ceza gelebilir.

Tecrübeli oyuncu bu durumda ligde Kadıköy’de oynanacak zorlu Yeni Malatya ve Göztepe mücadelelerinde takımı yalnız bırakacak.

Bu durum, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla endişelendiriyor. Fenerbahçe bu sezon Skrtel’den yoksun çıktığı maçlarda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalıp, Rize’ye 3-0 kaybetti.

Avrupa Ligi’nde ise Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilen Fenerbahçe, çok daha farklı bir mağlubiyetin kıyısından döndü.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.