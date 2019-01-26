Skrtel, Ümraniye maçında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Slovak savunmacıya 2 maç ceza gelebilir.

Tecrübeli oyuncu bu durumda ligde Kadıköy’de oynanacak zorlu Yeni Malatya ve Göztepe mücadelelerinde takımı yalnız bırakacak.

Bu durum, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla endişelendiriyor. Fenerbahçe bu sezon Skrtel’den yoksun çıktığı maçlarda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalıp, Rize’ye 3-0 kaybetti.

Avrupa Ligi’nde ise Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilen Fenerbahçe, çok daha farklı bir mağlubiyetin kıyısından döndü.