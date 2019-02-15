Skrtel’e 1 yıllık yeni kontrat teklif edildi. Ancak tecrübeli oyuncu bu öneriyi geri çevirdi. Skrtel’in, teklif edilen sözleşmenin süresini kısa bulduğu ve en az 2 senelik bir kontrat istediği öğrenildi. Başarılı oyuncunun menaceri Karol Csonto, bu talebi yönetime iletti ve yeni teklif için beklemeye geçti.

Yıldız savunmacı için ocak ayı transfer döneminde Juventus, Monaco ve Barcelona teklif sunmuştu. Ancak Sarı-Lacivertliler, takımın en önemli isimlerinden biri olan Skrtel’i satmayı düşünmediğini ilgili kulüplere iletti. Slovak oyuncu, kontratının bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için başka takımarla sözleşme imzalama hakkına sahip.