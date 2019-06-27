Martin Skrtel, yeni takımı için yola çıkıyor!

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Martin Skrtel'in gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusuydu. İskoçya'da yayım yapan Daily Record gazetesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Glasgow Rangers'ın uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği yıldız isimle temasa geçtiğini ve ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldığını yazdı.

Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Skrtel'in birkaç gün içinde Glasgow kentine giderek Rangers yönetimiyle sözleşme detaylarını konuşacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Sarı Lacivertli formayla 40 maçta görev yapan 34 yaşındaki Slovak stoper, Rangers'ın hâlihazırdaki menajeri olan Steven Gerrard ile Liverpool'da 7,5 sezon boyunca birlikte top koşturmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



