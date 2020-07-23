Martin Skrtel, transfer teklifini açıkladı!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz ayrıldıktan sonra önce Atalanta'nın yolunu tutan Martin Skrtel, yeni takımında üç hafta geçirdikten sonra bu kez de Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. Turuncu Lacivertliler ile futbolculuk kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan 35 yaşındaki stoper, ülkesinde yayım yapan bir internet sitesine verdiği röportajda flaş bir itirafta bulundu.

Sport adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayan deneyimli savunmacı, "Sparta Prag beni transfer etmek istedi. Teklifleri de iyiydi ama kabul etmedim. Hem Slovakya hem de başka ülkelerden bazı takımların bana ilgisi var. Bu yaşta beni istemelerine şaşırıyorum. Ancak geçtiğimiz yaz olduğu gibi büyük bir macera yaşamaya çalışmayacağım." ifadelerini kullandı.

Hâlihazırda bonservisini elinde bulunduran Slovak futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 28 maçta forma giyerken şampiyonluğa dört gol ve bir asistle katkıda bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler