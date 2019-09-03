Martin Skrtel, Medipol Başakşehir ile anlaştı

İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Martin Skrtel'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Slovak futbolcu Martin Skrtel ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusu bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Martin Skrtel’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.