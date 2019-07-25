Martin Skrtel hakkındaki transfer iddiaları yeniden alevlendi!

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren ve kendisine henüz kulüp bulamayan Slovak stoper Martin Skrtel'in Parma'ya transfer olacağına yönelik iddialar yeniden alevlendi. İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, deneyimli savunmacının defans bölgesine takviye yapmak isteyen Serie A ekibinin gündemine geldiğini yazdı.

Haberde Parma yönetiminin Udinese'den satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü İtalyan stoper Giuseppe Pezzella'nın yanı sıra Skrtel'i de kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Skrtel, geleceği hakkında yaptığı son açıklamada Fenerbahçe de dahil olmak üzere pek çok kulüple görüştüğünü ancak hiçbiriyle anlaşmaya yakın olmadığını söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler