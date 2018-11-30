Martin Skrtel: Gruptan çıkmayı garantilediğimiz için mutluyuz

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Dinamo Zagreb maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sahada iyi mücadele ettiklerini belirten Skrtel, gruptan çıkmayı garantiledikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Skrtel, “Ana hedefimiz gruptan çıkmayı garantilemekti. Sahada her şeyimizi verdik, iyi mücadele ettik. Çok fazla gol pozisyonu ürettik ancak gol atıp, maçı kazanamadık. Buna rağmen gruptan çıkmayı garantilediğimiz için mutluyuz” dedi.

Özgüven kazanılması adına iyi sonuçlar alınması gerektiğine vurgu yapan deneyimli futbolcu, “Ligde iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Umarım gruptan çıkmayı garantilemiş olmamız takıma moral olur çünkü artık ligde de iyi sonuçlar almalıyız” ifadelerine değindi.



