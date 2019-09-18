Martin Skrtel gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Atalanta'nın yolunu tutan ancak sözleşmesi kısa süre sonra feshedilen Martin Skrtel, yaz transfer döneminin son gününde Medipol Başakşehir'e imza atmıştı. Atalanya kulübünün başkanı Antonio Percassi'den Slovak stoperin yaşadığı süreçle ilgili flaş bir açıklama geldi.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Percassi, 34 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırma nedenleriyle ilgili bir soruya "Skrtel, iyi bir çocuktu ama burada mutsuzdu. Onun acı çektiğini görüyorduk. Zira eşi, Bergamo'ya gelmek istememişti. Bu nedenle kontratını sonlandırdık." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler