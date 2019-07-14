Okan Buruk yönetiminde yine zirve yarışı içerisinde olmak isteyen Başakşehir, transferde bir bomba daha patlatmak üzere...

Turuncu-Lacivertliler, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Martin Skertel’i renklerine bağlamak adına girişimlerini hızlandırdı.

Sezon biter bitmez Slovak yıldıza kanca atan, ancak ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan İstanbul ekibi, deneyimli stoperi bitirmek için düğmeye bastı. Chedjou ile yollarını ayıracak olan Başakşehir, bu oyuncudan açılacak bütçeyle beraber şartları zorlayarak Skrtel’i takıma kazandıracak.

Araplar’ı reddetti

Başarılı stoper geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, menacerinin Başakşehir’le görüşmeler yaptığını ve en kısa sürede tercihini yapacağını ifade etmişti. Okan Buruk’un da kadrosunda görmeyi istediği Skrtel’in birkaç güne kadar Başakşehir’le anlaşmasına kesin gözle bakılıyor. Skrtel, daha önce kendisi için Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddetmişti.