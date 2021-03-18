Martin Schiller: Fenerbahçe Beko kazanmayı hak etti

EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Zalgiris Kaunas, sahadan 84-61'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Zalgiris Başantrenörü Martin Schiller, Fenerbahçe Beko’nun maçı kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Schiller, skor üretmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Fenerbahçe Beko’yu tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettiler. Şu an için sahanın iki yönünde de zorlanıyoruz. Bu savunmaya da hücuma da yansıyor. İki tarafta da iyi değiliz. Bu da can sıkıcı." değerlendirmesinde bulundu.



