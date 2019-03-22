Galatasaray'ın istikrarlı futbolcularından biri olan Martin Linnes'in sözleşmesi, sezon sonu itibariyla sona eriyor. Şu ana kadar Sarı-Kırmızılı kulüp, Linnes'in sözleşmesini uzatmak için resmi bir hamle yapmazken, deneyimli sağ bek için Beşiktaş iddiaları ortaya çıktı.

Ülke basınında bu iddialarla ilgili açıklama yapan Linnes ise Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.

''Beşiktaş iddialarıyla ilgili bir şey duymadım'' diyen Linnes, ''Eşim bile 'beni arayıp bu söylentiler doğru mu?' diye sordu. Neler olduğu konusunda bir fikrim yok. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Bunu hakedip haketmediğimi ise sezon sonunda hep birlikte göreceğiz'' dedi.