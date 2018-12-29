Norveçli sağ bek, 1 milyon Euro garanti ücret karşılığında Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar’ın, devre arasında gerçekleşecek transfer operasyonu sonrasında, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Norveçli sağ bek, 1 milyon Euro garanti ücret karşılığında Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar’ın, devre arasında gerçekleşecek transfer operasyonu sonrasında, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
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