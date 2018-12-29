Martin Linnes'te mutlu son

Mariano’nun Brezilya kulüpleriyle transfer görüşmesi yapması, Linnes’le yeni kontrat görüşmelerinin hızlanmasını sağladı.

29 Aralık 2018, Cumartesi 09:41
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Martin Linnes'te mutlu son

Norveçli sağ bek, 1 milyon Euro garanti ücret karşılığında Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın, devre arasında gerçekleşecek transfer operasyonu sonrasında, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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