Martin Linnes’in eşi Elisabeth çok mutsuz

Martin Linnes’in eşi Elisabeth, Norveçli futbolcunun kadro dışı kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşıyor. Daha önce neşeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Elisabeth Haugen, Linnes’in isminin TFF ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirilmemesi üzerine, kızıyla birlikte üzgün olduğu bir fotoğraf karesini yayınladı.

Taraftarlar da Linnes’le ilgili alınan karardan mutsuz. Yedek kaldığında bile sorun çıkarmayan, her pozisyonda görev yapan Martin Linnes’in takımda kalması gerektiğini düşünen Sarı-Kırmızılılar, sezona formsuz başlayan Nagatomo veya Mariano’dan birinin biletinin kesilmesinin daha doğru olacağı inancındaydı.

Linnes’in eşi Elisabeth, her zaman mutlu paylaşımlar yapıyordu.

Elisabeth Haugen, Linnes kadro dışı kaldığı için çok mutsuz.